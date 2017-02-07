Türkiye İsrail'in Son Yerleşim Kararını Kınadı
Türkiye, Knesset'te kabul edilen yerleşim kararını kınadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.
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