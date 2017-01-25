Türkiye, İşgalci İsrail’in Yasa Dışı Yerleşimlerini Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail’i uluslararası hukuku hiçe sayan sorunlu anlayıştan vazgeçmeye çağırarak, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yeni konut inşa edilmesine onay verilmesini kınadı.

Türkiye, işgalci İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerinde 2 bin 500 ilave konut inşa edilmesine onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in konuya ilişkin kararı şiddetle kınanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail’i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”