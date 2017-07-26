Türkiye, İşgalci İsrail’in “Haddini Bilmez” İfadelerini Kınadı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon’un Türkiye ile ilgili ifadelerine ilişkin bir soruya cevap verdi.

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Harem-i Şerif’teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan “haddini bilmez” açıklamayı kınadığını belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

“Osmanlı döneminde Filistin’de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.”

“İsrail’e Düşen Engelleri Kaldırmak”

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekân olan Harem-i Şerif’in bütün İslam âleminin en öncelikli konularının başında yer aldığını vurgulayan Müftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır. İsrail’e düşen sorumluluk, bir an önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif’te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır.”

İşgalci İsrail’in Açıklaması

İşgalci İsrail’in Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın parti üyeleri ile yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu.” ifadeleri kullanılmış ve daha sonra şu küstah sözler dile getirilmişti:

“Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs, geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, hâlihazırda da başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır.”

İşgalci İsrail’in “güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına” saygılı olduğunun da iddia edildiği açıklamada, “Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir.” denilmişti.