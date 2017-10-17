Türkiye, İran’la Girilen İlişkinin Sürüklediği Rüyadan Ne Zaman Uyanacak?

İran’la girilen ilişkinin güven zeminini sorgulayan Kenan Alpay, buradan hareketle Türkiye’de oluşan beklentilerin rüya olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“İran hemen her kese güven aşılayabiliyor ve hemen hepsi tutuyor nerdeyse. Esed rejimine aşıladığı güven yıkılmış şehirlere, katledilmiş yüz binlere ve evinden barkından sökülüp atılan milyonlarca muhacire rağmen tuttu. PKK, PYD ve PJAK’a aşıladığı güven de tuttu ki Türkiye’nin önünü yıllar yılı kesecek lojistik imkânları hiç esirgemeden sarf etti. Rusya’yı konuşmaya bile hacet yok zaten Suriye meselesi üzerinden yeniden orta doğuya dönebildi. Geriye Türkiye kaldı ama ajansların geçtiği haberlere hâkim olan dile biraz olsun aşina olanlar nasıl bir güven duygusuyla sükûnete doğru yelken açtığımızı anlayabilirler. Bakalım ne zaman ‘subh bakhair Türkiye’ (günaydın Türkiye) ikazıyla gördüğümüz rüyadan uyanacağız.”

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