Türkiye-Irak Sınırında Yedi Milyon Dolarlık Soygun

Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasında bankacılık sisteminin henüz tam işlememesi ve transfer ücretlerinin çok yüksek olması nedeniyle, İhracat yapan firmalar, paralarını kurye firmaları aracılığıyla Türkiye’ye gönderiyor. Çuvallarla araca yüklenen milyon dolarlar, Habur Sınır Kapısında kayıt altına alındıktan sonra Türkiye’ye getiriliyor. Yıllardır aynı sistemle para taşıyan kurye araçlarından biri soyuldu.

İçinde 7 milyon dolar para bulunan kurye aracı, Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, TIR Parkı yakınlarında yüzleri maskeli bir grup tarafından durduruldu. Ellerinde otomatik tüfekler bulunan soyguncular, araçtaki 5 kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra, 7 milyon doları alarak kaçtı. Takip edilmemek için kurye aracını lastiklerini patlatan soyguncular, daha sonra kayıplara karıştı.

İki yılda aynı yolda ikinci kez kurye araçlarının soyulması, IKBY ihracat yapan firmaları tedirgin ediyor. Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, soygunun yapıldığı yolda güvenliğin yüksek olduğuna dikkat çekerek, soygunun akıl almaz olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Haşimoğlu, “O zamanla (ilk soygunun yapıldığı yıl) bugünkü durum farklı. O zaman evimizde bile can güvenliğinin olmadığı bir dönemdi bugün güvenlik had safhada. Bu süreçte böyle bir olayın yaşanması bölge insanı olarak bizleri tedirgin ediyor. İpek yolu Türkiye’nin ihracatının büyük kısmını yapıldığı bir yol. Bu para ihracat yapan tüm firmaların parasıdır. Bunda belki İstanbul, Mersin, Anteplinin parası vardır. Bunun için temennimiz biran önce faillerin bulunması ve bu yol güzergahında güvenliğin arttırılmasıdır. Firmayı eleştirdiğimiz konu da, bu kadar yüklü miktarda para nasıl güvenlik alınmadan taşınabilir? dedi.

Aynı tedirginliği Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı da yaşıyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Çağlı, “Milyon dolarlar bu yoldan geliyor tedbir alınamıyor mu? Bu paralar gümrükten çıkarken kayıt altına alınıyor. Devletin bir şekilde güvence altına alması lazım. Banka sistemleri olmadığı için mecbur paralar bu şekilde geliyor. Yolları kesiliyor, soygunlar yapılıyor. Biz de jandarma ve emniyetle irtibattayız fakat inşallah bulunur. Bu ihracatı ciddi etkileyecek. Geçen seferki soygunda, çalınan paralardan dolayı ihracatçılar mağdur oldu. İhmal var tabi ki, İpek yolu orası, bir dakika bile trafik durmuyor. Sürekli orada bir yoğunluk var. Şoförü indiriyor, çuvallarla parayı nasıl alıp kaçıyor ve kurtuluyor? Bulunmaması da biraz kaygı verici” diye konuştu.

Soygun sırasında olayın olduğu bölgede elektriklerin yaklaşık 2 saat kesik olduğu öğrenildi.

2015 yılındaki ilk soygunda ise 7.5 milyon dolar çalınmıştı. Soygunlar iş insanlarını tedirgin etse de, para transferi için başka bir yöntem yok. Türkiye’nin bölgede iki bankası bulunuyor. Bu bankaların para transferinden aldığı ücretlerin yüksek olmasıyla birlikte, paraların geç gönderilmesi nedeniyle tercih edilmiyor. Resmi yetkililer Amerika’nın Sesi’ne, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve soyguncuların yakalanmasına çalışıldığını söylemekle yetindi.

Kaynak: voanews.com