Türkiye İnşaat Malzemelerinin İdlib'e Girişini Yasakladı

Valilik tarafından yayınlanan bildiride Cilvegözü Sınır Kapısı'nda demir ve çimento yüklü tırların ikinci bir emre kadar gümrük sahasına girişinin yasaklandığı ifade ediliyor.

Söz konusu bildiride şu ifadeler geçiyor:

"Cilvegözü Kara Hudut Sınır Kapımızdan verilen emir doğrultusunda ikinci bir emre kadar çimento ve demir yüklü tırların Gümrük Sahasına girişlerine izin verilmemesi hususunda gereğini rica ederim. Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu"

Söz konusu bildiri:

Kaynak: Mepa News