Türkiye İdlib'de Muhalifleri Birbirine Kırdırmalıymış!

Karar Gazetesi’nde özellikle de Hilal Öztürk imzasıyla yer verilen İdlib konulu haber-analizlerde bölgedeki gelişmeler ve aktörlere dair yalan yanlış bilgi ve yorumlara yer veriliyor. Bu haber-analizlerde Tahriru’ş-Şam ısrarla el-Kaide ile özdeşleştirilmekte, Türkiye’nin İdlib’i işgal etmesi gerektiği yaklaşımı dillendirilmektedir.

Gazetede son olarak yine Hilal Öztürk imzasıyla hazırlanan ve manşete çekilen bugünkü bir haberde ise Nihat Ali Özcan’ın ağzından aktarılan bir yorum insanı çileden çıkarmaya yeter. Söz konusu yorumda Türkiye’nin İdlib’e girmesinin ağır maliyeti olacağı belirtiliyor ve bunun yerine “ılımlı muhalif” olarak nitelendirilenler üzerinden “radikaller”in yok edilmesi gerektiği söyleniyor!

Konuyu Hilal TV’de sunduğu Sözü Esirgemeden programında bugün gündemine alan ve çeşitli açılardan analiz eden Bahadır Kurbanoğlu, bu fitneyi dillendiren Nihat Ali Özcan kadar manşete çekerek yayılmasını sağlayan Karar gazetesinin de ayıp ettiğini söyledi.

Bahadır Kurbanoğlu’nın söz konusu manşet ve haberle ilgili analizlerini aşağıdaki videodan dinleyebilir, izleyebilirsiniz: