Türkiye, Hollanda’ya İki Ayrı Nota Verdi
Türkiyeli bakanlara uygulanan engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türkiye vatandaşlarına uygulanan kötü muamele nedeniyle Türkiye, Hollanda’ya iki ayrı nota verdi.
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Türkiyeli bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türkiye vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.
Notada, Türkiyeli bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi.
Tazminat hakkının saklı tutulduğu belirtilen notada, Türkiyeli bakanlar ve Türkiye vatandaşlarına yönelik söz konusu ihlâllerin araştırılması, ihlâlleri gerçekleştirenler hakkında adli, idari ve cezai yaptırımlar uygulanması ve sonucunun Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmesi talep edildi.
Etiketler: türkiye, hollanda, dışişleri bakanlığı
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