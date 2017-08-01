Türkiye Halkı İçin En Büyük Tehdit ABD

ABD merkezli Pew Research Center'da "ABD'yi büyük tehdit olarak gören ülkeler" başlığıyla bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, ABD'yi en büyük tehdit olarak gören ülkeler listesinde yüzde 72 ile Türkiye birinci oldu.

Araştırma sonucuna göre, Türkiye halkının yüzde 72'si ABD'yi tehdit olarak görüyor. Bu oran, ABD müttefiki olarak bilinen Güney Kore'de 70 ve Japonya'da 62 civarında.

Rapora göre, Meksika ve Kanada halkı sınır komşusu ABD'yi, Rusya ve Çin'den daha tehditkar görüyor.

ABD'yi en az tehdit gören ülkeler ise, Polonya ve İsrail oldu.