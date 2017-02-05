Türkiye Genelinde IŞİD Operasyonlarında 445 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye genelinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 445 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince IŞİD’e yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İstanbul ve Kocaeli'de IŞİD operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

Bursa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 zanlının IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, IŞİD üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların sosyal medya aracılığıyla IŞİD propagandası yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edildi.

Şüphelilerden Suriye vatandaşı E.A'nın, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle irtibat halinde olduğu, örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı öne sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 51 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve belgeler ile bilgisayarlara el konuldu.

IŞİD üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 47 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda özel harekat polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında pansiyon, iş yeri ve evlerin de bulunduğu 40 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayara el konuldu, 100 kişi gözaltına alındı.

Örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu belirlenen evler, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adıyaman merkezli 5 ilde IŞİD operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki IŞİD üyeleriyle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda IŞİD mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Konya

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

Bingöl

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polis, 53 adreste arama yaptı.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Hatay

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ve ilçelerde IŞİD'e yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kilis

Kilis'te ise IŞİD'e yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, IŞİD üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Çorum

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ve bir ilçede, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı eşyalara da el konuldu.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, IŞİD üyesi ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.