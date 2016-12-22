Türkiye Genelinde Günde 5 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dünya genelinde 805 milyon insanın yetersiz beslendiğini, yaklaşık 10 milyon insanın da açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir başka ifadeyle dünya nüfusunun yüzde 11,3’ü, gelişmekte olan ülke nüfuslarının da yüzde 13,5’ini bu kapsamda değerlendirebiliriz. Yıllık 1,3 milyar ton gıda israf edilirken, bunun ekonomilere verdiği kayıp da 1 trilyon dolara yakın." dedi.
Balcı, Türkiye'de günlük üretilen 90,9 milyon ekmeğin 89 milyonunun satın alındığını aktararak, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor. İsraf nedenlerini araştırmamız gerekiyor. 3 milyona yakını fırınlarımızda, 1,4 milyonu evlerimizde, 500 bini personel ve öğrenci yemekhaneleri ile lokanta ve otellerde israf ediliyor. Bu, bize fırın enflasyonu sebebiyle ihtiyaçtan fazla üretim yapıldığını, ekmeğin ihtiyaçtan fazla alındığını, uygun şartlarda muhafaza edilmediğini, ruhsatsız fırınlara tolerans tanındığını gösteriyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Tüketebileceğimiz kadarını almak, satabileceğimiz kadarını üretmek gerekiyor." diye konuştu.
Türk örf ve adetlerinden dolayı misafir kavramının yaygın olduğunu belirten Balcı, "Bakkal bugün yok satıyor, yarın ekmek dolapta kalabiliyor. Gün günü tutmuyor. Aniden misafiri gelen bir toplumuz. Gelen misafire yemek yedirmek örf ve adetlerimiz içinde yer edinmiş. Haliyle 'Misafir gelir, ekmek bulunsun' diyerek ihtiyaçtan fazla ekmek alıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrafın önlenmesine yönelik başlatılan kampanyalar sayesinde pozitif dönüşler aldıklarını dile getiren Balcı, "Yaptığımız çalışmalarla günde 1 milyon 50 bin ekmeğin çöpe gitmesini önledik. Bunun parasal değeri yıllık 2,8 milyar lira. İnanıyorum ki ülke olarak israfın önlenmesi konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu hem üretenler hem de tüketenler olarak yerine getireceğiz." dedi.
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