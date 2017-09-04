Türkiye Gazetesi Operasyon Gazeteciliğinin En Berbat Örneklerini Veriyor!

Haksöz Haber

Türkiye gazetesi ne yazık ki, son dönemde yaptığı yayınlarla kamuoyunda Pelikan medyası olarak adlandırılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bugün de Çetiner Çetin imzasıyla bu görüntüyü doğrulayan bir habere imza attı.

“İdlib’e ortak operasyon masada!” başlığıyla verilen haberin spotunda “ABD, İdlib’e girmeye hazırlanıyor” iddiaları üzerine “Türkiye, İran ve Rusya’nın el-Kaide’nin kontrolündeki bölgeye ortak operasyonu görüşmek için bir araya geldikleri” öne sürülmüş.

Haberde, 14-15 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan toplantıda ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG üzerinden bölgeye girme planlarına karşı ortak bir operasyonun masaya yatırılacağı söyleniyor.

Çetiner Çetin’in iddiasına göre İran ve Türkiye ortak operasyona sıcak bakarken Rusya sessiz kalmayı tercih ediyormuş, Astana toplantısında Rusya’nın da tavrını netleştirmesi bekleniyormuş!

Yine haberden Ankara’nın “İdlib’in el-Kaide’ye bağlı gruplardan alınıp Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimine verilmesini istediği, buna karşın Rusya ve İran’ın ise İdlib’in rejime devredilmesinden yana olduğu” da iddia edilmekte.

Bu durumda nasıl bir ortak operasyon yapılacağının cevabı meçhul! Bu muammanın cevabını herhalde Çetiner Çetin’den başka kimse bilmiyordur!