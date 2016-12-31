Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
Konuyla ilgili Sabah gazetesinin yer verdiği haberde şu bilgiler aktarıldı:
Türkiye’nin oluşturduğu “Suriye Görev Gücü” DEAŞ’tan temizlenen bölgelere altyapı kuracak. TSK ve ÖSO işbirliğinde terörden arındırılan bölgeler için devreye giren plan, Suriye mültecilerinin, terörden arındırılan Cerablus, Rai, Azez, El Bab ve Menbiç'e geri dönmesini amaçlıyor.
Ankara, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde, hayatın normale dönmesi için 'Suriye Görev Gücü' kurdu ve özel bir eylem planı geliştirdi. Görev gücü kapsamında yerel meclisler kurulacak ve öncelikli ihtiyaçlar belirlenecek. Türkiye'deki ilgili bakanlıkların çalışmasıyla gerekli olan konut, hastane, okul, elektrik, su, altyapı tesisleri kurulacak. Yerel polis gücü ve sağlık ekibi eğitilecek. Türkiye, başta güney sınırı olmak üzere büyük şehirlerde terör olaylarına neden olan Suriye'deki DEAŞ ve diğer terör örgütlerini temizlemek için 4 ay önce Fırat Kalkanı Operasyonu başlattı. Operasyonun ilk ayağında terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturulurken ikinci ayağında ise bölgedeki sosyal hayatı yeniden tesis etmek amaçlanıyor. Savaş nedeniyle ülkelerini terk eden milyonlarca Suriyelinin tekrar evlerine dönmeleri için güvenliğin sağlandığı bölgeler hızla yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda Türkiye, 'Suriye Görev Gücü' adı altında bir sosyal harekat planı uygulanıyor. '
YENİ SURİYE KURULACAK
Devletin zirvesinin talimatıyla faaliyete geçen Suriye Görev Gücü'nün hedefi, Fırat Kalkanı Harekatı'na bağlı olarak Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşü ve buna bağlı olarak Türkiye'nin bölgede yürüteceği faaliyetlerin bütünü, kurumsal roller ve sorumluluklar olarak tanımlanıyor. Görev Gücü kapsamında, Başbakanlık Koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AFAD, TİKA, Maarif Vakfı ve ilgili diğer kurum ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor. TSK ve ÖSO işbirliğinde terörden arındırılan bölgeler için devreye giren plan, Suriye mültecilerinin, terörden arındırılan Cerablus, Rai, Azez, El Bab ve Menbiç'e geri dönmesini amaçlıyor. Bu bölgelerde halen 350 bin kişi yaşamını sürdürüyor. Göç edenlerin geri dönmesiyle ilk etapta sayının 500 bine çıkması bekleniyor. TSK'nın güvenli bölge oluşturduğu alanlarda ise an itibariyle 100 bin Suriyelinin gıdadan, giyeceğe, eğitimden, sağlığa tüm ihtiyaçlarını Türk ordusu ve diğer kamu kurumları tarafından karşılanıyor. Öte yandan Rusya'nın Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bildirildi.
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