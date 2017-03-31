Türkiye Ekonomisi 2016'da Yüzde 2,9 Büyüdü

TÜİK verilerine göre Türk ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü. Kişi başı gelir ise 10 bin 807 dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türk ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü. Büyüme 2016'nın son çeyreğinde %3.5 oldu. Kişi başına düşen GSYH 2016'da cari fiyatlarla 10 bin 807 dolar olarak hesaplandı. 2015'te söz konusu rakam 9 bin 261 dolar olarak belirlenmişti.

İhracatta gerileme

Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 1,6 yükselerek 15 milyar 820 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 211 milyon dolardan yüzde 15 artışla 3 milyar 693 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 79,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,7'ye düştü.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyar 539 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 46,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 45,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı ve 5 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 119 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 938 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 725 milyon dolarla Irak ve 702 milyon dolarla İngiltere takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 643 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 439 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 304 milyon dolarla Rusya ve 767 milyon dolarla Fransa izledi.

"En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar"

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 862 milyon 858 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 973 milyon 619 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 890 milyon 19 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 766 milyon 967 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 80 oldu. Şubatta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,5 olarak hesaplandı.

Ocak-Şubat dönemi

Yılın 2 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 23 milyar 387 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 8,2 artışla 31 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 12,7 artış göstererek, 8 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA