Türkiye, Dünyada En Çok Dış Temsilciliği Olan Altıncı Ülke

»Ana Sayfa»Gündem
26.12.2016 16:12
Türkiye, Dünyada En Çok Dış Temsilciliği Olan Altıncı Ülke
Türkiye, dış politikadaki etkinlik alanını son 14 yılda açtığı 72 yeni temsilcilikle genişleterek 2016'da 235'e ulaşan temsilcilik sayısıyla dünyada en çok dış temsilciliği bulunan 6'ncı ülke oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2002'de 163 olan dış temsilcilik sayısı, bu yıl 135 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 85 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı ve 1 ticaret ofisiyle 235'e ulaştı.

Bu arada 20 temsilciliğin kurulmasına ilişkin yasal süreç tamamlandı, farklı bölgelerde kurulacak 3 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk için de yasal süreç devam ediyor. Bu temsilciliklerin de açılmasıyla Türkiye'nin toplam dış temsilcilik sayısı 259'a ulaşacak.

Lowy Dış Politika Enstitüsünün Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre en çok dış temsilciliği bulunan ülkeler sıralamasında ilk beşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri bulunuyor. Listede ABD 270 temsilcilikle birinci sırada geliyor. ABD'yi 267 temsilcilikle Fransa, 258 temsilcilikle Çin, 243 temsilcilikle Rusya izliyor. 236 temsilciliği bulunan İngiltere'nin beşinci sırada bulunduğu listede Türkiye, 235 temsilcilikle dünyada diplomatik ağı en geniş olan 6'ncı ülke olarak yer alıyor.

TÜRKİYE EN ÇOK AFRİKA'DA TEMSİLCİLİK AÇTI

Dış politikada küresel kapsama alanını en hızlı genişleten ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu kapsamda 2015'te Guatemala Büyükelçiliğini, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliğini ve Afganistan'da Şibrigan, Kosova'da Prizre, ve Kanada'da da Vancouver Başkonsolosluklarını açtı.

Bu yıl da Pakistan'daki Lahor Başkonsolosluğu ile Irak'taki Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı faaliyete geçti.

Son dönemde en çok dış temsilcilik açılan kıta, 27 büyükelçilik ve 2 başkonsolosluğun faaliyete geçtiği Afrika oldu.

Afrika'yı 1 daimi temsilcilik, 4 büyükelçilik ve 13 başkonsoloslukla Asya kıtası, 1 daimi temsilcilik, 4 büyükelçilik ve 6 başkonsoloslukla da Avrupa kıtası takip ediyor. Türkiye, Güney Amerika'da 6 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk, Kuzey Amerika'da da 1 büyükelçilik ve 1 konsolosluk açtı.

Yasal süreci tamamlanıp gelecek dönem faaliyete geçirilmesi öngörülen 20 yeni temsilcilik, Trinidad ve Tobago'da Port of Spain'de, Fiji'de Suva'da, Laos'ta Viyentiyan'da, Ekvator Ginesi'nde Malabo'da açılacak 4 büyükelçilikte ve San Francisco, Montreal, Rio de Janerio, Kassel, Göteburg, Yeni Pazar, Sebha, Cape Town, Türkmenbaşı, Aden, Chennai, Kolkata, Osaka, Herat, Kandahar'da açılacak 15 başkonsolosluğun yanı sıra Dohuk'ta açılacak konsolosluk ajanlığından oluşuyor.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE 4 BİN 450 PERSONEL VAR

Dışişleri Bakanlığı, farklı kıtalarda ikili ve bölgesel ilişkilerin yürütülmesinin yanı sıra Türk vatandaşlarına ve yabancılara sunulan hizmetin daha hızlı ve erişilebilir olmasını yurt dışı temsilciliklerinde çalışan 4 bin 450 personeliyle sağlıyor.

Bu personelin 527'si meslek memuru, 464'ü konsolosluk ve ihtisas memuru, 1'i hukuk müşaviri, 8'i danışman, 10'u müşavir, 95'i ateşe yardımcısı, 431'i güvenlik görevlisi ve 2 bin 914'ü ise sözleşmeli personel olarak görev yapıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'İslâm Dünyası Fıkıh Usûlü'nü İdrak Etmelidir'25 Aralık 2016 Pazar 19:55
  • Çavuşoğlu:“Ne Halep'i Sattık, Ne Esed'i Tanıdık!”25 Aralık 2016 Pazar 12:52
  • Cezaevlerinde 2 Bin 454 Çocuk Var25 Aralık 2016 Pazar 12:48
  • Adalet Bakanlığı'ndan Darbe Komisyonu'nun Talebine Red25 Aralık 2016 Pazar 10:12
  • Malazgirt Cumhuriyet Savcısına FETÖ Tutuklaması24 Aralık 2016 Cumartesi 21:52
  • Bozdağ: 767 Kişi Hastalığından Dolayı Tahliye Edildi24 Aralık 2016 Cumartesi 21:08
  • Nureddin Yıldız'dan Medyada Çıkan Haberler Üzerine Açıklama24 Aralık 2016 Cumartesi 20:55
  • Anayasa Maddelerinin Görüşmelerine Geçiliyor24 Aralık 2016 Cumartesi 20:48
  • Süleyman Soylu: FETÖ İlişkisi Çok Net24 Aralık 2016 Cumartesi 19:41
  • Savcılık Askerlerin Yakıldığı İddiasıyla İlgili Bilgi İstedi24 Aralık 2016 Cumartesi 15:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim