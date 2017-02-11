Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Arakanlı Müslümanlara Gıda Yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar yönetiminin baskıları ve Budist çetelerin saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalarak kamplarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan Arakanlı müslümanlara insânî yardım ulaştırmaya devam ediyor.
TDV’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakan’ın Sitwe şehrinde bulunan kamplarda ve Tan Tawli köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi 460 müslüman aileye, TDV ekiplerince gıda paketleri dağıtıldı.
“İçme Suyu Konusunda da Büyük Sıkıntılar Yaşanıyor”
AA’nın aktardığına göre, açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Projeler ve Dış Hizmetler Müdürü Murat Uyar, yardım çalışmaları yapılan Tan Tawli köyünün Budist çeteler tarafından pek çok kere saldırıya uğradığını ifade ederek, “Tan Tawli köyü de Arakanlı müslümanların yaşadığı pek çok yer gibi yönetim tarafından baskılara ve zulme maruz kalan bir yer. Köy halkının vatandaşlık hakları yok, eğitim ve sağlık hizmetinden ise mahrum durumdalar. İnsânî yardımlar bu bölgeye düzenli olarak ulaşmıyor. Gıda ihtiyacının yanı sıra köyde temiz içme suyu konusunda da büyük sıkıntılar yaşanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
“İnsanlar Mağdur Durumdalar”
Sadece Sitwe’de 200 bin arakanlı müslümanın kendi topraklarında mülteci durumuna düştüğünü belirten Uyar, “İnsanların günlük hayat içerisinde eğitim, sağlık ve iş hayatı alanındaki ihtiyaçları karşılanmıyor ve insanlar mağdur durumdalar. Sitwe’de yardım kuruluşlarınca yaptırılan 3 sağlık merkezi var. 200 bin kişiye 3 sağlık ocağı hizmet veriyor ve buralarda sürekli doktor bulmak zor. Haftanın belli günlerinde kısa süreliğine doktor sağlık ocağına geliyor, geldiğinde ise uzun kuyruklar oluşuyor.” ifadelerini kullandı.
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