Türkiye Diyanet Vakfı Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, zor günler geçiren Yemen halkı için “Adı Yemen’dir, Derdi Benimdir” başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vakıf, sosyal güvenlik ağları çöken, istikrarsız ekonomik yapı ile karşı karşıya olan Yemen’de, daha büyük insânî felaket ortaya çıkmaması ve acilen harekete geçilmesi için vatandaşları yardım seferberliğine çağırdı.

TDV’den yapılan açıklamaya göre, “Adı Yemen’dir, Derdi Benimdir” isimli kampanya kapsamında TDV’ye, “bagis.diyanetvakfi.org.tr” adresinden, tüm bankaların kredi kartı veya debit kartı ve online olarak bağış yapılabilecek.

Ayrıca, SMS ile yardım kampanyasına katılmak isteyenler, faturalı hatları üzerinden “YEMEN” yazıp 5601’e gönderdiklerinde 10 lira bağış yapmış olacak.

24 milyon nüfusa sahip Yemen’de, 18,8 milyon kişi insânî yardıma muhtaç durumda, 14,4 milyon kişinin güvenli içme suyuna erişimi bulunmuyor, 14,7 milyon kişi ise yeterli sağlık bakımından yoksun. Yaklaşık 3,3 milyon çocuk, gebe veya emziren kadın ise beslenme yetersizliği, 462 bin çocuk ise ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya.

Kaynak: AA