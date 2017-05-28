Türkiye Diyanet Vakfı Suriye’de 110 Cami Onaracak

Bab, Azez ve Cerablus’ta toplam 110 caminin onarımı için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düğmeye basılırken, 2 ayda 48 cami Ramazan ayından önce ibadete açıldı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Bab’da yapımı tamamlanan Hz. Ömer Camisi’nin açılış töreninde konuşan TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Fırat Kalkanı Harekâtı’yla Azez, Cerablus, Bab hattının temizlenmesiyle bölgeyi mercek altına aldık. Kısmen veya tamamen yıkılan camileri tespit ettik. Ardından bakım ve onarım çalışmaları için düğmeye basıldı. En geç 6 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Tutkun, bakım ve onarım için ayrılan bütçenin de 12 milyon lira olduğunu belirtti.