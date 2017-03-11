Türkiye Dışişlerinden Hollanda’ya Tepki Uygulması
Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Hollanda'nın Türk Bakanları engellemesine tepki olarak, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." denildi.
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Türkiye Dışişlerinden Hollanda’ya Tepki UygulmasıDışişleri Bakanlığı tarafından, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." denildi.
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