Türkiye Dışişlerinden Hollanda’ya Tepki Uygulaması

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11.03.2017 23:00
Türkiye Dışişlerinden Hollanda’ya Tepki Uygulaması
Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Hollanda'nın Türk Bakanları engellemesine tepki olarak, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." denildi.

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