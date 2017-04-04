Türkiye Brüksel'deki "Suriye" Konulu Toplantıya Katılmama Kararı Aldı

Brüksel'de 2 gün sürecek olan Suriye konulu toplantıya Türkiye siyasi katılım göstermeyecek.

Belçika'nın Başkenti Brüksel’de bugün başlayacak ve 2 gün sürecek “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konulu konferansa Türkiye’den siyasi düzeyde katılım olmayacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’de ateşkesin sağlanmasına ve siyasi sürecin canlandırılmasına öncülük eden Türkiye, 2016 Londra Taahhüt Konferansı’nın devamı niteliğinde olan ve ihtilafın siyasi boyutu üzerinde de durulacak konferansa azami katkıyı sağlayabileceği bir format ve sıfatta katılma beklentisine tatmin edici bir yanıt alamadı.

Söz konusu durum, Türkiye'nin konferansa katılmama kararında etkili oldu.

Dünyada en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, bundan önceki bağışçı konferanslarında olduğu gibi konferansın teknik bölümüne katılarak Suriyeli mültecilerin esenliğine yönelik faaliyetlere katkıda bulunacak.