Türkiye Baharı da OHAL’de Geçirecek!

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09.03.2017 12:35
Türkiye Baharı da OHAL’de Geçirecek!
Hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan ettiği OHAL’i 3 ay daha uzatma kararı aldı!

OHAL’in 3 ay daha uzatılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL durumunun 3 ay daha uzatılacağını söyledi.

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