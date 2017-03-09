Türkiye Baharı da OHAL’de Geçirecek!

Hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan ettiği OHAL’i 3 ay daha uzatma kararı aldı!

OHAL’in 3 ay daha uzatılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL durumunun 3 ay daha uzatılacağını söyledi.