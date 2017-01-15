Türkiye Avrupa Birliği'ne Son Bir Teklifte Bulunacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'ne son bir teklifte bulunacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından basın toplantısı düzenledi.
AB ile vize muafiyeti konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Vize muafiyeti konusunda biz son teklifimizi hazırladık, üzerinde titizlikle çalıştık, önümüzdeki günlerde AB'ye teslim edeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: Yeni Akit
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