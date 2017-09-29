Türkiye Artık Petrol Alımında Bağdat Hükümetini Muhatap Alacak

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Yıldırım'ın Irak tarafından referandum konusunda atılacak her karara Türkiye'nin desteğini bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, iki başbakan arasındaki görüşmede Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhattap alma konusunda prensipte anlaştığı ifade edildi.

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İbadi'nin Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü belirtildi. Açıklamada petrol ticaretinin de söz konusu olduğu görüşmede Bağdat yönetimi, Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Bağdat hükümetini muhatap alacaklarını belirttiği ifade edildi. Ancak İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada söz konusu adımların nasıl atılacağına ilişkin detaylar verilmedi.