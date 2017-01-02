Türkiye Amerikalı Katillere Ev Sahipliği mi Yapıyor?
Basın açıklamasının tam metni:
Türkiye Amerikalı Katillere Ev Sahipliği mi Yapıyor?
2 Ocak 2016
ABD, bazılarına şaşırtıcı gelse, kimileri inatla anlamak istemese de Suriye’de İran ve Rusya desteğiyle halkı katleden Esed rejimine en büyük katkı sağlayan güçlerin başında geliyor. Elbette ABD bunu açıkça değil, dolaylı yollarla yapıyor.
Nasıl mı? Bir yandan Esed rejimine karşı olduğunu söylerken, öte yandan Esed rejimine karşı savaşan mücahit grupların liderlerini ardı ardına katlederek, sahayı rejim güçleri için elverişli hale getiriyor. Yakın zamanda Halep kuşatmasını kırma operasyonunu yöneten isim olan Ceyşu’l Fetih’in askeri emiri Ebu Ömer Seraqibi’nin vurulması, daha önce Ahraru’ş Şam’ın karargahının hedef alınması ve Şam’ın Fethi Cephesi’nin önde gelen isimlerine karşı insansız hava araçlarıyla kesintisiz bir şekilde icra edilen suikastlerin Esed rejimine paha biçilmez bir destek sağladığı tartışmasızdır.
Bu meyanda bugün de ABD’nin Türkiye’nin Suriye’ye açılan Cilvegözü (karşısı Babu’l Hava) sınır kapısının hemen bitişiğindeki Sermede yakınlarında gerçekleştirilen iki drone saldırısında önde gelen mücahit grupların lider kadrosunu hedef aldığı ortaya çıktı. 1 Ocak’ta düzenlenen iki ayrı saldırıda Türkistan İslam Cemaati’nin lideri Şeyh Ebu Ömer Türkistani ile Hattap el-Kahtani ve Ebu Mutasım ed-Deyrani isimli önde gelen liderler şehid edildi. Bu kişilerin direniş gruplarının birleşmesi için yoğun çaba yürüten isimler olması ise vurulan darbenin derinliğini ortaya koyan ayrı bir husus.
Koalisyon adı altında İncirlik üssünü kullandığı bilinen ABD genelde bu saldırıları üstlenmiyor. Nasıl gerçekleştirdiğini açıklamadığı gibi, insansız hava araçlarının nereden kalkıp nereye döndüğüne dair bir bilgi de vermiyor. Bununla birlikte bu saldırıların en azından bir kısmının koalisyon güçleri payandası altında yürütülen çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapan İncirlik’ten organize edilmesi en güçlü ihtimal olarak gözükmekte.
ABD’nin Suriye halkının direniş iradesini ve gücünü kırmaya yönelik bu eylemlerinin Türkiye’de bulunan üslerden ya da Türkiye hava sahasını kullanarak gerçekleştirmiş olma ihtimali özünde çok çirkin ve korkunç bir durum oluşturmakta. Suriye halkına karşı işlenmiş açık birer suç olan tüm bu eylemler hakkında Türkiye devletinin hiçbir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor.
Eğer Türkiye, ABD’nin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği bu suikastlere, cinayetlere iradesi dışında ve bilgisi olmadan ev sahipliği yapmışsa derhal bu zulme son vermeli ve Amerikalı katilleri topraklarından def etmelidir! Yok, eğer bu saldırılar Türkiye’yle, Türkiye’deki üsler ve hava sahası ile ilgisi bulunmayan eylemler ise bu takdirde yapılanları görmezden gelmemeli, Suriye direnişine vurulan bu darbeleri lanetlemelidir!
Hiç kuşkusuz, Suriye’de direnişi şu veya bu yolla vurmak, zayıflatmak son kertede Türkiye’yi vurmaktır, zayıflatmaktır! Bunca yaşananlar diplomasiye gömülmüş monşerlerin bu gerçeği idrak etmelerine yetmemiş olabilir ama kendi geleceklerini Ümmetin maslahatından, kurtuluşundan ayrı görmeyenlere, ayrı görmediklerini söyleyenlere çoktan öğretmiş olsa gerektir!
Rıdvan Kaya
Özgür-Der Genel Başkanı
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..
- Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
- Sözü Esirgemeden Programında Ortaköy Saldırısı Değerlendirildi
- Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!
- Bahreyn'de Hapishane Basıldı, Mahkûmlar Kaçtı
- Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- TSK Personel Sayısını Açıkladı
- Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı Artıyor
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
- Tatvan Özgür-Der'de 'Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi' Konuşuldu
- İran, Irak’a Verdiği Elektriği Kesti
- Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması
- Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?
- İranlı Tuğgeneral Kalizade Suriye'de Öldürüldü
- Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim