Türkiye ABD'yi Yalanladı: ABD'ye Herhangi Bir Güvence Verilmedi

ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarına sınırlı ölçüde vize başvurularının kabul etmeye başlamasının ardından Türkiye'den de aynı hamle geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, de vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başladığını duyurdu.

ABD, Türkiye'den yargılamalarla ilgili güvence aldığına dair açıklama paylaştı. ABD, açıklamasında "Türkiye’deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ise "Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir." ifadeleriyle ABD'nin açıklamasını yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

Türk ve ABD vatandaşlarının iki ülkedeki temsilcilikleri tarafından kısıtlı şekilde yeniden vize başvurularının alınmaya başlaması olumlu bir gelişmedir.

Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir.

Türkiye'de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevi çerçevesinde değil, hakkında çok ciddi suçlamalar olduğun için adli sürece tabi tutulmuştur.

Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili yargı süreci başlatılması bağımsız yargının gereğidir.

Öte yandan, 18 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da Türk ve ABD yetkililerinin katıldığı toplantıda adli konularda ve konsolosluk işbirliğiyle ilgili olarak karşılıklı daha iyi bilgilendirme yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Türkiye'deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD'nin temsilciliklerinin güvenliğiyle ilgili de gereken tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesileyle ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken, söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri bulunmaktadır.

Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhatalarıyla görüşmeyi sürdürecektir.