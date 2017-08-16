Türkiye, 17 Yılda 164 Bin 307 Depremle Sallandı

Türkiye’de 114 yılda can ve mal kaybının yaşandığı 6 büyüklük ve üzerinde 66 deprem meydana gelirken, son 17 yılda 164 bin 307 depremle ülke adeta beşik gibi sallandı.

AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem, Şili’de 22 Mayıs 1960’ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem oldu.

Türkiye ve çevresinde ise 1903’ten bugüne kadar 6 ve üzeri büyüklükte 66, 7 ve üzerinde de 15 deprem yaşandı. Erzincan’da 27 Aralık 1939’da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 114 yıldaki en şiddetli sarsıntı olurken, bunu, Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem izledi.

Türkiye’de meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle:

17 Yıldaki Veriler

Türkiye ve yakın çevresinde 2000’de 3 bin 32, 2001’de 2 bin 563, 2002’de 3 bin 268, 2003’te 3 bin 925, 2004’te 5 bin 331, 2005’te 7 bin 595, 2006’da 4 bin 656, 2007’de 5 bin 834, 2008’de 8 bin 139, 2009’da 8 bin 783, 2010’da 11 bin 332, 2011’de 18 bin 40, 2012’de 20 bin 608, 2013’te 16 bin 317, 2014’te 14 bin 830, 2015’te 15 bin 407 ve 2016’da 13 bin 296 deprem meydana geldi.

Bu yılın ocak ayında 1.0 ile 5.3 arasında değişen bin 351 deprem oldu. Buna göre, 17 yılda 164 bin 307 deprem kayıtlara geçti.