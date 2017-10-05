Türkistan İslam Partisi “Zafer ülkesindeki Rahman’ın sevinci 2” [Video]

Suriye Cihadının ilk günlerinde Şam Topraklarına adım atan ümmetin fedaileri Uygur Türkleri, Suriye’de bütün olumsuzluklara rağman bir çok başarıya imza attı.

Allah azze ve celle bu fedakar kardeşlerimizin elleri ile ümmeti izzetlendirdi.

Allah razı olsun Şam’ın fedakar muhacirlerinden. Allah razı olsun dünyaya sırtını dönüp nefsini Allah azze ve celleye cennet karşılığı satan mücahitlerden. Herkes Muhacirleri yalnız bıraksa da Allah azze ve celle yalnız bırakmayacaktır… İnşaallah…

UYGURCA NEŞİT …



