Türk Soluna Kapak Yaptım

Engin Ardıç

İncirlik üssü niçin kurulmuştur, ne işe yarar?

Bir üçüncü dünya savaşı çıkarsa Amerikan uçaklarının Sovyetler Birliği'ne güneyden de saldırabilmeleri için kurulmuştu. Bu üste nükleer savaş başlıkları, halk deyimiyle "atombombaları" da vardı.

Topun ağzındaydık ve bir dünya savaşı patlarsa Amerika'nın bizden beklediği "yirmi dört saat kadar dayanıp Kızılordu'yu oyalamamızdı"...

O kadar.

Soğuk savaş bitince İncirlik üssünün de, hatta NATO'nun da varlık nedeni ortadan kalktı.

Yenilen taraf kendi ittifakını, Varşova Paktı'nı dağıttı, kazanan taraf kendi bağlayıcı antlaşmasına yani NATO'ya hiç dokunmadı.

Hesapça, bu ittifak ve onun askeri mekanizması barışı tehdit eden "yeni gelişmeler olursa" devreye sokulacaktı...

Nitekim İncirlik üssü Körfez Savaşı'nda Saddam'a karşı devreye sokuldu da.

Fakat şimdi "puştluk" amacıyla kullanılıyor.

Esad'a karşı kullanılıyor da ne hikmetse PKK'ya, onun uzantılarına ve DEAŞ'a karşı kullanılmıyor!

Türkiye de bunun üzerine İncirlik'i "sorgulamaya" doğru yöneliyor...

Sırf bunun Savunma Bakanı'mız tarafından telaffuz edilmesi bile Türkiye'de yeni bombalı saldırılara, yeni Kalaşnikoflu taramalara hatta suikastlara yol açabilir.

Obama yönetimi çok beceriksizlik, gizli servisi de bize karşı çok alçaklık etti.

Fetö'yü besleyip büyüten de, PKK'yı destekleyen de, DEAŞ'a hoşgörüyle bakan da Amerikan gizli servisidir.

Tayyip Erdoğan'ı devirmek için numaralar çeviren de, Rus uçağını düşürten de, 15 Temmuz darbesini tezgâhlayan da, Erdoğan'ı öldürtmek isteyen de Amerikan gizli servisidir. Fetö pis bir maşadır.

Bombaların patlamasına, yaylım ateşleri açılmasına çanak tutan da Amerika'dır.

Bu hesap, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyalama ve dışlama taktiğiyle de örtüşme halindedir.

Türkiye'nin kendi topunu, tankını, helikopterini, uçağını yapmaya başlaması da emperyalistlerde alarm zilleri çaldırmıştır.

Fakat hesapları ters tepti.

Bizi büsbütün Rusya'yla yakınlaşmaya ittiler!

Bu bile, şunun şurasında iki haftalık siyasi ömrü kalmış Obama'nın ne kadar basiretsiz, ne kadar cahil, ne kadar beceriksiz bir adam olduğunu göstermeye yeter. Ve de işbu cümlemiz, Obama seçimi kazandığı zaman çok sevinmiş olan ahmak Türk solcularına ithaf olunur.

Şimdi nefesimizi tuttuk, Trump'un "devir teslim gününü" bekliyoruz. Bu arada, şu on beş gün içinde yeni terör saldırılarıyla karşılaşırsak da hiç şaşırmayız.

Amerikan politikası değişecek mi?

Yoksa Tayyip Erdoğan'ı günün birinde "İncirlik üssünü kapatıyorum" hatta "işte NATO'dan da çıkıyorum" noktasına mı itecek? Kıyamet kopar.

Bu noktaya yönelecek bir Erdoğan'a karşı CIA daha başka ne gibi namussuzluklar düzenleyebilir?

Boşuna "ikinci bağımsızlık savaşımızı veriyoruz" denilmemiştir.

Altmış yıldır "Amerikan üslerine, NATO'ya hayır" diye bas bas bağırmış olan Türk solunun bugünkü Tayyip düşmanlığı, yani Amerikan uşaklığı da sola kapak olsun. Meyhane sosyalistleri bunun utancıyla yaşasınlar.

Sabah