Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!

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09.04.2017 21:19
Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
​​​​​​​İstanbul'da DHKP-C'li militanlar bir kahveyi basıp halkı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Militanlar referandumda "Evet" oyu verecekleri öldürmekle tehdit ediyor.

İstanbul Okmeydanı'nda DHKPC'liler ellerinde silahlarla kahvehane bastı. Kameraya kaydedilen görüntülerde yüzleri maskeli militanlar, referandumda AK Parti ve MHP'ye destek verenlerin cezalandırılacağı yönünde tehditler savurdu ve ellerinde silahlarla vatandaşları öldürmekle tehdit ettiler.

Kaynak: Yeni Akit

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