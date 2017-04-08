Türk Kızılayı’ndan Suriye'ye Koruyucu Kit Yardımı
Suriye'ye geçmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'in Han Sayhun ilçesine kimyasal silahlı saldırının olduğunu hatırlatarak savaş suçu sayılacak bu saldırıda çok sayıda masum insanın etkilendiğini ve etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.
Suriye içerisinde bu insanlara ilk müdahalenin yapılmaya çalışıldığını anlatan Kınık, "Özellikle bu saldırılar sırasında, o bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) anlamında yeterince bilinçli olmadıkları ve gerekli ekipmanlara sahip olmadıkları görüldü. Bugün biz, kimyasal saldırılara maruz kalan ve halen kalma ihtimali olan İdlib bölgesindeki hem arama-kurtarma hem de sağlık ekiplerine koruyucu KBRN kit vereceğiz. 50 kişilik olan bu kitlerin yanında bir de eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kitlerin içindeki malzemeleri tanıtan Kınık, bunların içinde yüz maskeleri, filtre, eldiven, koruyucu elbise ve bot olduğunu kaydetti.
Bu malzemelerin eğitimi alan kişiler tarafından kullanıldığında, kimyasalların zararlarından korunabildiklerini aktaran Kınık, böylelikle olayın olduğu bölgeye gidip insanları güvenli şekilde kurtaracaklarını söyledi.
Saldırı sırasında kurtarma çalışması yürüten bazı görevlilerin, koruyucu kitleri olmadığı için etkilendiğini ifade eden Kınık, "İnşallah bundan sonra böyle saldırılar yaşanmaz. Ancak olursa da en azından kendilerini korumuş olacaklar." dedi.
AA
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