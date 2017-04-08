Türk Kızılayı’ndan Suriye'ye Koruyucu Kit Yardımı

»Ana Sayfa»Gündem
08.04.2017 21:27
Türk Kızılayı’ndan Suriye'ye Koruyucu Kit Yardımı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib bölgesindeki arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine koruyucu KBRN kiti verileceğini söyledi.

Suriye'ye geçmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'in Han Sayhun ilçesine kimyasal silahlı saldırının olduğunu hatırlatarak savaş suçu sayılacak bu saldırıda çok sayıda masum insanın etkilendiğini ve etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.

Suriye içerisinde bu insanlara ilk müdahalenin yapılmaya çalışıldığını anlatan Kınık, "Özellikle bu saldırılar sırasında, o bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) anlamında yeterince bilinçli olmadıkları ve gerekli ekipmanlara sahip olmadıkları görüldü. Bugün biz, kimyasal saldırılara maruz kalan ve halen kalma ihtimali olan İdlib bölgesindeki hem arama-kurtarma hem de sağlık ekiplerine koruyucu KBRN kit vereceğiz. 50 kişilik olan bu kitlerin yanında bir de eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kitlerin içindeki malzemeleri tanıtan Kınık, bunların içinde yüz maskeleri, filtre, eldiven, koruyucu elbise ve bot olduğunu kaydetti.

Bu malzemelerin eğitimi alan kişiler tarafından kullanıldığında, kimyasalların zararlarından korunabildiklerini aktaran Kınık, böylelikle olayın olduğu bölgeye gidip insanları güvenli şekilde kurtaracaklarını söyledi.

Saldırı sırasında kurtarma çalışması yürüten bazı görevlilerin, koruyucu kitleri olmadığı için etkilendiğini ifade eden Kınık, "İnşallah bundan sonra böyle saldırılar yaşanmaz. Ancak olursa da en azından kendilerini korumuş olacaklar." dedi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü07 Nisan 2017 Cuma 20:12
  • Yurt Dışında 915 Bin Seçmen Oy Kullandı07 Nisan 2017 Cuma 19:30
  • İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?07 Nisan 2017 Cuma 16:54
  • Erdoğan: Operasyon Olumlu Ama Yeterli Değil07 Nisan 2017 Cuma 16:36
  • Diyanet’ten İdlib Hutbesi!07 Nisan 2017 Cuma 14:18
  • Ankara, ABD’nin Suriye Hamlesine 3 Ayrı Açıklamayla Destek Verdi07 Nisan 2017 Cuma 11:13
  • Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki07 Nisan 2017 Cuma 10:04
  • Numan Kurtulmuş'tan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine Dair Açıklama07 Nisan 2017 Cuma 09:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump’a Suriye Çağrısı06 Nisan 2017 Perşembe 22:02
  • Türkiye'den BM'ye Esed Rejimi Cezalandırılsın Talebi06 Nisan 2017 Perşembe 21:49
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim