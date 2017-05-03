Türk Kızılayı Suriyeliler İçin İdlib’de Kalıcı Konut Yapacak

Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayı, Beşşar Esed güçleri tarafından göçe zorlanan ve İdlib kırsalında hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere yapılacak bin konutun inşası için Katarlı sivil toplum örgütü AFIF Charity ile protokol imzaladı.

Anlaşmaya göre AFIF Charity, yaklaşık 4 milyon 500 bin dolar kaynağı Türk Kızılayı’na aktaracak.

“Milyonlarca Dolarlık Yardım Toplandı”

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Suriye’de artık “çadır” çözümünün yetmediğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, proje ile bin konut yapılacağını ve konutların yaklaşık 40 metrekare olacağını aktaran Kınık, “Türkiye’deki 3 milyon, Suriye’deki milyonlarca yerinden koparılmış, göç etmiş insana Kızılay ve Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Başka ülke ve sivil toplum örgütlerinden de bu yükü kaldırma konusunda destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Katarlı kuruluşlara özel olarak teşekkür eden Kınık, geçen aylarda Katar’da düzenlenen kampanya kapsamında milyonlarca dolarlık yardım toplandığını anımsattı.

“6 Ay Gibi Bir Sürede Bitirmeyi Hedefliyoruz”

AFIF Charity Üst Yöneticisi İbrahim Ali Abdullah ise Katar’da başlattıkları seferberlik çerçevesinde topladıkları yardımlarla konutların yapımını sağlayacaklarını belirtti.

Kızılay ile iş birliği içerisinde bin konut oluşturacaklarını ve bunun maliyetinin 4 milyon 500 bin dolar olduğunu ifade eden Abdullah, “İçerisinde okul, sağlık ocağı, cami ve sosyal donatıların da olacağı konutları 6 ay gibi bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz.” bilgisini verdi.