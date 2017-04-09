Türk Kızılayı, Beyaz Baretliler’e Kimyasal Ekipman Eğitimi Verdi

Türk Kızılayı, Suriye’deki sivil savunma teşkilatı Beyaz Baretliler’e, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında eğitim verdi.

Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin Han Şeyhun’da kimyasal silahlarla yaptığı katliamdan sonra harekete geçen Türk Kızılayı, Genel Başkan Kerem Kınık’ın da aralarında bulunduğu uzman ekiple İdlib kırsalına geçti.

AA’da yer alan habere göre, Sarmada kasabasındaki Türk Kızılayı irtibat ofisinde Beyaz Baretliler’le buluşan Türk Kızılayı, beraberinde getirdikleri 50 koruyucu kiti sivil savunma ve sağlık ekiplerine teslim etti.

“Daha Güvende Olacaklar”

Katılımcıları Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) hakkında kısaca bilgilendiren Türk Kızılayı Toplumsal Faaliyet Alanı Koordinatörü Dr. İlhan Öztürk, kit içerisindeki ekipmanları tek tek anlatarak nasıl kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Kınık, eğitim sonunda yaptığı açıklamada, “Sivil savunmada çalışan arkadaşlarımızın çoğu kurtarma çalışmaları sırasında bu gazdan etkilendiler. İnşallah verdiğimiz bu eğitim ve ekipmanlarla daha güvende olacaklar.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Çok Verimli Geçti”

Eğitime katılan Beyaz Baretliler İdlib-Hama Sorumlusu Muhammed Hallak da Han Şeyhun’a yapılan kimyasal saldırılarda ekip arkadaşlarının da gazdan etkilendiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin savaşın başından bu yana yanlarında olduğunu aktaran Hallak, “Eğitim çok verimli geçti. Birçok konuda aydınlatılmış olduk. Ekipman desteği ve eğitim için her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı’na minnettarız.” dedi.