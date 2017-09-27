Türk-İş: Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Bin 523 Lira

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı araştırması”nın eylül ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, araştırmada, eylülde dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” bin 523 lira olarak yer aldı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 4 bin 960 lira oldu.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 901 lira 8 kuruş hesaplandığı eylülde, Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,19 arttı.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış yüzde 9,84 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 6,96 olarak gerçekleşti.

Yaş Sebze-Meyve Fiyatları Yükseldi

Araştırmaya göre, eylül ayında süt ve yoğurt fiyatı arttı, peynir fiyatı ise ortalama olarak biraz geriledi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı Kurban Bayramı sonrasında değişmedi, tavuk fiyatı da aynı kaldı. Sakatat ürünleri (dana ciğer, yürek, böbrek) fiyatlarında da bir değişiklik tespit edilmedi.

Yumurtanın tane fiyatı iki kuruş ucuzladı. Bakliyat fiyatları nohutta artarken kuru fasulyede biraz düştü, diğerleri ise aynı kaldı.

Eylül ayında yaş sebze-meyve fiyatları yükseldi. Ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 3,75 lira oldu ve geçen aya göre kilogramda 17 kuruş arttı. Geçen ay 3,53 lira hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı eylülde 3,68 lira oldu. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise 3,65 liradan 3,86 liraya yükseldi.

Tereyağı ve margarin fiyatı artarken zeytinyağı ve ayçiçek yağının fiyatı aynı kaldı.