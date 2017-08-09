Turist Rekorlarının Karanlık Yüzü

Euro Topics sitesi Avrupa medyasının büyüyen turizm sektörüne getirdiği eleştirileri derledi.

Večernji list / Hırvatistan

Turizm sektörü bindiği dalı kesiyor

Večernji list gazetesi, bir zamanlar en önemli döviz kaynağı olan kitlesel turizmin şimdi yarardan çok zarar getirdiğini söylüyor:

“Modern kitle turizmi çevreyi kirleten, doğaya zarar veren, karbon salımını arttıran, ama öncelikle kentlerde ve diğer yerleşim merkezlerinde yaşayanlarının yaşam tarzını modern göçmenliğe çeviren vahşi bir sektör olduğu her geçen gün daha da açık şekilde görülüyor. Bu nedenle gösterilere ve isyanlara tanık oluyoruz. Kimileri Venedik'teki gibi barışçıl, kimileriyse de Barselona'daki gibi daha saldırgan bu gösterilerin. ... Kısaca söylemek gerekirse, turizm bindiği dalı kesiyor. Yerli halkların örgütlenmesine ve davetsiz misafirleri kovmasına çok az zaman kaldı.”

eldiario.es / İspanya

Turizmin çilesini yerli ahali çekiyor

Eldario es gazetesi, kiraların da yükselmesini dikkate alarak kitlesel turizmin yarattığı sorunları tek başına çözmesini piyasadan beklemek doğru değil, diyor:

“Bu eşitsiz savaşın silahı para. Bu durumdan fayda sağlayanlar konaklama tesislerinin sahipleri ve müşterileri; zarar görenler ise, evlerinde yaşamak isteyen saf insanlar. Durumun en korkunç olduğu yer Balear Adaları. Doktorlar, polisler ve diğer memurlar, hatta ve hatta otel personeli bile, İbiza'da kirasını ödeyebileceği bir ev bulamıyor. Odalar, hatta balkonlar bile absürt fiyatlara kiralanıyor. Sağlık hizmetlerinde ya da emniyette başvuru olmadığı için kimi pozisyonlar boş. Bütün bunlar turizmin sadece artılarından söz edenlerin görmezden geldikleri toplumsal sorunlar.”

Expresso / Portekiz

Kendi kentinde figüran olmak

Turizm sektörü insanlara sağladığı faydadan çok zarar vermemeli, diyor Expresso gazetesi:

“Ahalinin, günümüzde dev otellere dönüşmüş kent merkezlerinden dışarı sürülmesine izin vermemeliyiz. ... Lizbon ve Porto'nun karakterlerini kaybedip tema parkına dönüşmelerine de göz yumamayız. Neden mi? Turizmin sürdürülebilirliğini, yine turizm sektörünün kendisi sağlamak zorunda. Kendi kentlerimizde figüran olmamızı engellemek de yine aynı sektörün görevi. ... Çirkin, ama yaşayanlar için gerekli binaların dışlandığı 'kartpostal' kentler değil, çok işlevli şehirler lazım bize. ... Yaşamak için turizme muhtacız, ama fayda sağlayan insanlardan fazlasının zarar görmemesi için siyasetçilerin uzun vadeli düşünme zamanı çoktan geldi.”

Phileleftheros / Kıbrıs Rum Kesimi

Devlet sömürüye göz yumuyor

Bu yıl Kıbrıs da rekor sayıda turist geleceğini düşünüyor. Phileleftheros gazetesi ise madalyonun, bu işten para kazanan insanlar için karanlık kalan yüzüne işaret ediyor:

“Turist sayısının çok yüksek olduğu iyi bir sezon, otelcilerimizi çok sevindirdi ... [Ancak] Turizm büyüdükçe, sektörde çalışanların sömürüsü de artıyor. Ve devlet bunu görmezden geliyor. Sabahtan akşama kadar tatil yerlerinde ve otellerde çalışan, iş sözleşmelerinin ve mesai saatlerinin ihlal edilmesini sineye çekenlere maalesef hala rastlıyoruz.”