‘Türbanlı Yargıç Olur’ Diyenler Buyrun Ankete!

Ali İhsan Karahasanoğlu

CHP milletvekili, 1 milyon 200 bin liralık iletişim masrafını, TBMM’ye ödetmiş.

Yani sana, bana, ona ödetmiş!..

Yolsuzluk mu bu?

Bence âlâsı..

“Bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum” diyerek de kendisini savunmuş..

Affedersiniz ama..

Bu milletvekilimiz, kendi cebinden ödeme yapacağı konularda da aynı bilgisizliği(!) sergiliyor mu acaba?

Hiç sanmıyorum..

Kimse söyleyemiyor ama..

CHP milletvekilinin tavrı, tam da “Devletin malı deniz. Yemeyen domuz”dan başka bir şey değildir!

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CHP’li milletvekilinin sergilediği yolsuzluğun bir benzeri de, Barolar Birliği’nde..

Parasını kim veriyorsa, Türkiye genelinde 100 bin avukata mesaj yollanıyor..

“Avukatların Adil Yargılanması Anketi” başlığı ile..

Anketi Konda yapıyormuş ama..

Soruların takdimi, Av. Başar Yaltı’dan.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yardımcısı olan, subaylıktan ayrılma avukat!..

1986 yılından, yüksek lisanstan tanırım kendisini.. Aradan 31 sene geçmiş.. Şimdi doktora tezi hazırlıyormuş.. Anket de bu doktora tezi için imiş!

İlmin yaşı yoktur tabii.. Beşikten mezara kadar, ilim için uğraş verenlere saygımız sonsuz..

Ama film çevirmeye kalkıyorsanız..

Biraz dikkat etmek lazım..

Başar Bey de, ilime değil, filme meraklı ama..

Dikkat konusuna biraz gevşek olmalı..

Kendisini hemen ele vermiş..

Nereden çıkarıyorum bunu?

Anket sorularından..

Hal hatır babından hazırladığı sorulardan sonra, sadede geliyor Başar Bey:

“Hakimlerin yargılama yaparken siyasal, ideolojik, dini veya benzeri inanç ve aidiyeti yansıtır nesneler kullanmaları (kılık kıyafete sahip olmaları) tarafsızlıklarını ortadan kaldırır.

1. Kesinlikle katılmıyorum

2. Katılmıyorum.

3. Kararsızım.

4. Katılıyorum.

5. Kesinlikle katılıyorum.”

Hani Başar Bey’in emekli asker olduğunu bilmesem..

Ulusalcılığından habersiz olsam..

Demokrat gibi görünüp, yasakçılığın kralına imza attığından habersiz olsam..

Ben de kurulan tezgahı farketmeyeceğim.

Ama, daha 7 ay önce, “Türbanlı yargıç olur mu?” diye ter ter tepinen bir yazıya imza attığını bildiğimden..

Ne yapmak istediğini de hemen çakıyorum..

“Hak-hukuk, özgürlük” diye sahneye çıkanların...

“Türbanlı yargıç olur mu?” diye sorar gibi yapıp..

Nabız yokladıklarını..

Aslında “Türbanlı yargıç olmaz” yasakçılığını dikte etmeye çalıştıklarını biliyoruz.

Bu yasakçıların tümüne hatırlatayım..

Geçti Bor’un pazarı.. Sürün eşeğinizi Niğde’ye..

Türbanlı yargıç olmaz ise..“Başı açık yargıç” hiç olmaz.. Sen türbanlı yargıca güvenmiyorsan.. Ben de “başı açık yargıç”a güvenmiyorum!

Tamam mı, Başar Efendi?..

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Gelelim bu anket sorularının, tüm avukatlara gönderilme işlemine..

Tüm avukatların telefon numaraları, nerede var?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan barolarda..

Barolar bu telefonları, ona buna verebilir mi?

Veremez..

“Ona buna”’ dediğimiz kişi, Barolar Birliği Başkan Yardımcısı olsa?

Yine veremez..

Ama vermiş.. Vermiş ki, avukatlara bu anket soruları gitmiş..

Haydi bunu da bir kenara koyalım..

Soralım, o mesajların bedelini Konda mı ödüyor? Başar Bey mi? Yoksa, yoksa? CHP milletvekili gibi.. Bulmuşlar bedava bir hat.. Kullanıyorlar mı?

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Bilimsel çalışmalara saygılıyımdır..

Ama dedik ya..

Bu “bilimsel çalışma”dan ziyade..

“Filimsel çalışma”ya benziyor..

Dikte edercesine, “yargıç kıyafeti sorusu”ndan yapılmak istenen anlaşılıyor..

Bir de..

Sol çizgili Konda seçildiğine göre..

Anketin manipüle edilme ihtimali çok güçlü..

Baktım ankete katılımın prosedürü nasıl diye..

Çok basit..

“Hangi baroya kayıtlısın, hangi hukuk fakültesinden mezunsun” soruları var ama..

Linke tıkladınız mı..

Avukat olsanız da, olmasanız da.. Doğru da olsa, hayali de olsa, cevap verebiliyorsunuz..

Anlarsınız ya.. Yandaşlara haber uçuracaklar.. Linke tıklatacaklar..

“Başörtülü yargıç istemiyoruz” mesajını verdirecekler..

Sonra bir bakacağız, 100 bin avukatın, 75 bini “başörtülü hakim” istemiyor! Tabii o 75 binin kaçı avukat, bilmenize imkan yok..

Ben şimdiden uyarayım..

Hatta, linki vereyim, duyarlı arkadaşlar “Başörtülü hakim istiyoruz” cevabını yapıştırsınlar..

Avukat olmalarına da gerek yok haa!

İş, öyle tezgahlanmış çünkü..

Yapılan bilimsel çalışma mı?

Yoksa filimsel çalışma mı?

Muhataplarımız da görsünler!

Haydi hep beraber internete..

Basın http://konda.com.tr/websurvey/view.php?id=70026 linkine..

Katılın ankete..

Gösterin filim nasıl çekilir!

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