TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi’ndeki Patlamaya İlişkin 7 Gözaltı

TÜPRAŞ’ın İzmir Rafinerisi’nde dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet B. İle taşeron firma Beka Proje yetkilisi Bedrettin K, şantiye müdürü Muhammed Hulusi G, montaj usta başı Ali B. gözaltına alındı.

Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

TÜPRAŞ’a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.