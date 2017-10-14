TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi’ndeki Patlamaya İlişkin 4 Tutuklama

TÜPRAŞ’ın İzmir Rafinerisi’nde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici ile taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak, montaj ustabaşı Ali Battal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

AA’da yer alan habere göre, savcılık sorgularının ardından Bedrettin Karataş, Esfet Bilici, Ali Battal ve Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmaları, diğer şüpheliler ise adlî kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Şüphelilerden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne Olmuştu?

TÜPRAŞ’a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim’de bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.