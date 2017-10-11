Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde Patlama

Tüpraş’ın İzmir Rafinerisi’nde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin güvenli bölgede bekletildiği belirtildi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Yılmaz, “Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı yok.” dedi.