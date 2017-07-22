Tunus'tan Uluslararası Topluma Mescid-i Aksa Çağrısı

Tunus, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in uygulamalarının sonlandırılması için acil müdahaleye çağrıldı.

Tunus'un, Filistin halkıyla dayanışma halinde bulunduğu, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurmak başta olmak üzere meşru ulusal haklarını desteklediği belirtilen açıklamada, adil çözüm için en yakın zamanda görüşmelere geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Cihinavi'nin bunun uluslararası hukukun ihlali, Filistin halkının dini ibadetlerini yerine getirme hakkına karşı açık saldırı olduğu vurgulanarak, "İşgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı kışkırtıcı bir politika yürütmesini tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendiriyor ve bunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandığı bildirildi.

AA