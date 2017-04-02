Tunus'tan İran Resmi Haber Ajansı'na Yalanlama
Tunus Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Rıda Bukazzi, aralarında İran Resmi Haber Ajansı İRNA'nın da olduğu İranlı bazı internet sitelerinde Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye atfen yayımlanan açıklamaların doğru olmadığını söyledi.
Tunus Resmi Haber Ajansı TAP'a konuşan Bukazzi, "İran'a ait bazı internet sitelerinde geçen Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin 'İran İslam dünyasının İsrail'den koruyucusudur' şeklindeki açıklamaları doğru değildir." dedi.
Rıda Bukazzi, cuma günü İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Rıza Salihi Emiri'nin, Sibsi tarafından Kartaca Sarayı'ndaki kabulünde, iki ülke arasındaki iş birliği ve İran'ın uzun yıllar süren uluslararası uzletten kurtulmasından istifade etmesi ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmesinin önemine dair konuların ele alındığını söyledi.
Bukazzi ayrıca, görüşmede özellikle Suriye ve Yemen'deki çekişmelere ilişkin barışçıl çözümlere ulaşmak için diyaloğa önem verilmesi gerektiğinin dile getirildiğini vurguladı.
İran'daki diğer bazı internet sitelerinin yanında İRNA'da geçtiği şekliyle, İranlı bakanın Sibsi ile görüşmesinde, Tunus Cumhurbaşkanı'nın "İsrail karşısında duracak tek ümidin İran olduğunu, buna karşı tüm İslam ve Arap dünyasındaki ülkelerin İran'ın yanında yer almasını ümit ettiğini" söylediği kaydedildi.
Rıza Salihi Emiri, "33'üncü Tunus Uluslararası Kitap Fuarı ve İran Sinema Günleri" etkinlikleri nedeniyle ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Söz konusu yalanlama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Eylül 2012'de Tahran'daki Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ndeki konuşmasını akıllara getirdi.
Mursi'nin Suriye'ye yönelik sert sözlerini "Bahreyn" olarak veren İran devlet televizyonu, konuşmada Suriye'ye yönelik bütün sözleri de yanlış tercüme etmişti.
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