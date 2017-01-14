Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. Yılında Yürüyüş Gerçekleştirildi

»Ana Sayfa»Tunus
14.01.2017 20:14
Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. Yılında Yürüyüş Gerçekleştirildi
Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. yılı nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

foto-galeri-006.gifDevrim sırasında hayatını kaydedenlerin ailelerinin avukatı Şerefuddin el-Kalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugünkü etkinliğinin ana talebi, şehitlerin davalarına bakan askeri yargının, Gerçek ve Onurun Heyeti'nin dava dosyalarını teslim alana kadar elini davalardan çekmesidir.” dedi.

Devrimin Hedefleri Gerçekleştirme Halk Cephesi Başkanı Ahmed es-Sıddık ise “Tunus devrimi, hak ve özgürlükler ile demokratik anayasayı tesis etti.” diye konuştu.

Arap Baharı'nın yaşandığı ilk ülke olan Tunus'ta birçok şehre yayılan ve "Yasemin Devrimi" olarak da adlandırılan protesto gösterileri, 2010 yılının kasım ayında, işsiz olduğu için meyve sebze satan üniversite mezununun, satış yaptığı arabaya polisin el koymasından sonra kendini ateşe vermesiyle başlamıştı.

 

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