Tunus'ta Uluslararası Maarif Okulu Açıldı

Başkentteki okulun bahçesinde, öğrencilerin Türk ve Tunus milli marşlarını seslendirdiği törene, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Mehmet Köse, Tunus Milletvekili Emel Suveydi ve Maarif Vakfı Tunus Direktörü Murat Yılmaz katıldı.

Karal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak sadece ülke içindeki değil, yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini söyledi.

Bütçede en büyük payın eğitime ayrılmasının bunun göstergesi olduğuna işaret eden Karal, "Türkiye ve özellikle Türkiye dışında birçok ülkede eğitim faaliyetleri adı altında, kendisini son derece sempatik ve insanlığa faydalı faaliyetler içinde gösteren, ama esasında maalesef, gerek Türkiye gerekse dünya milletlerinin kanına girmiş bir virüs olarak gördüğümüz FETÖ terör örgütünün başlığı altındaki bu çalışmaların ne kadar olumsuz olduğunu 15 Temmuz darbe girişimiyle gördük." diye konuştu.

Karal, "Biz, eğitim başlığı altında yavrularımızın belirli ideolojilere kanalize olmalarını istemiyoruz. Biz, eğitimin evrensel bir değer olduğuna ve bunun evrensel olgunun tüm dünya milletleri için geçerli olduğuna inanıyoruz. Bizim inancımızda 'en yüce değer, bilgi, en büyük hizmet ise insana yapılan hizmettir' anlayışı var." ifadelerini kullandı.

"BU OKUL SON OLMAYACAK"

Siirt Milletvekili Aktay ise törenin ardından AA muhabirine Tunus'ta açılan okulun ilk olduğunu ancak son olmayacağını söyledi.

Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki yıllarca buralarda, 'Türkiye'yi temsil ediyorum' iddiasıyla Türkiye'nin markasını, değerlerini, stratejisini ve imajını kendi marka değerine katmaya çalışarak istismar eden bir yapı söz konusuydu. Bu yapı aslında kendi hedeflerine çalışıyordu ve Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmiyordu."

Aktay, yakın gelecekte, 'bu fitne hareketinin yürütmekte olduğu bu faaliyetlerin hepsine son verileceğini' belirterek, bu faaliyetlerin yürütüldüğü "millete ait mekanlara millet adına el konulacağını ve buraların daha hayırlı faaliyetlere" dönüştürüleceğini söyledi.

Bunların yanı sıra İslam tarihinin önemli ilim insanlarından İbni Haldun'un ismiyle Türkiye'de bir üniversite kurulduğunu ve yüzün üzerinde Tunuslu öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğüne dikkati çeken Aktay, "İki ülke arasında eğitim kanalıyla böyle bir köprünün oluşması çok önemli. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Tunus'a verdiği önemin de bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akgün ise vakfın sadece Afrika değil dünyanın başka bölgelerinde okullar açtığına işaret ederek, Tunus'taki okulun Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi açısından uzun dönemde son derece önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

Okulun açışında desteğini sunan Tunus Büyükelçisi Doğan ve Tunus hükümetine teşekkür eden Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye adına Tunus ve benzeri ülkelerde okul açanların hangi ajandaya hizmet ettiğini bilmiyorduk. Ancak şu andan itibaren bir devlet kuruluşu, Türkiye Maarif Vakfı eliyle bu okullar açılıyor. Devletin kontrolünde, herhangi bir ideolojik, dini, siyasi gizli ajandası olmayan son derece şeffaf ve evrensel değerler temelinde kaliteli eğitim vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'den gelen öğrenciler halk oyunu gösterisi sergiledi ve açılış kurdelesi kesildi.