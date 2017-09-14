Tunus'ta Tartışmalı 'İdari Barış Yasası' Kabul Edildi

Tunus parlamentosu, devrimin ardından haklarındaki suçlamalar dolayısıyla ihraç edilen eski rejim döneminden bin 500 memurun görevlerine iadesini kapsayan "idari barış yasası"nı 117 kabul, 9 ret ve bir çekimser oy ile onayladı.

Meclis komisyonunda geçen temmuz ayında görüşülmeye başlanan 7 maddelik kanun teklifi, eski rejim döneminde görev almış, "kamu malını zarara uğratma ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden uzaklaştırılan bin 500 kişinin görevlerine iadesini öngörüyor. Kamuoyunda "idari barış" olarak bilenen yasa, rüşvet ve kamu malını zimmetine geçirme suçlarından şüphelileri kapsamıyor.

Yasanın savunucularından Nida Tunus (58 milletvekili) ile yasa karşıtları Halk Cephesi (15 milletvekili), Demokratik Blok (12 sandalye) vekilleri arasında parlamentoda hararetli tartışmalar yaşandı. Oturumda zaman zaman tansiyon yükselirken, yasa karşıtları masalara vurarak teklifi protesto etti.

Demokratik Blok lideri Selim el-Ebyad, parlamentoda yasa karşıtlarının düzenlediği ortak basın toplantısında, "yolsuzluk içeren" bir yasanın kabul ettirilmeye çalışılarak meclisin "suistimal edildiğini" öne sürdü.

Halk Cephesi Grup Başkanı Ahmed Sıddık ise yasa teklifinin "devrimin kazanımlarını dibe çektiğini" iddia ederek, "Eski rejim unsurlarının ve sembollerinin bu ülkede yeniden yönetimi ele geçirmesine ve ülkenin kaynaklarını tüketmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi. Sıddık, teklifin anayasaya uygun olmadığını da savundu.

Yasanın savunucularından Nida Tunus Partisi Milletvekili Şakir el-Iyadi, ayrı bir basın toplantısında, "Yasa teklifi genel kurula sunulacak, kabul edilip veya edilmeyeceğine yine meclis karar verecektir. Sürecin bu şekilde durdurulma çabalarını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yasa teklifinin en ateşli karşıtlarından Affetmiyorum Hareketine mensup aktivistler, oturum sürerken parlamentoya girmeye çalıştı. Parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Affetmiyorum Hareketi, teklif genel kurul programından çıkartılıncaya kadar parlamento önünde oturma eylemini sürdüreceğini açıkladı.

Tartışmalı Mali Barış Kanunu

Mali Barış Kanunu tasarısı, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali döneminde adı yolsuzluğa karıştığı, kamu malına zarar verdiği ve haksız kazanç sağladığı ifade edilen kişilere mallarının iadesi ve görevlerinden uzaklaştırılan üst düzey memurların görevlerine dönmesi konularını içeriyordu.

Temmuz ayında, meclis komisyonu tarafından yeniden görüşülen metinden iş adamlarının affedilmesi maddeleri çıkartılmıştı.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin girişimiyle 2015 ortalarında "Mali Barış Kanunu" çıkarılması teklif edilmişti. Parlamentoya birkaç kez getirilen tasarı, kamuoyundaki yoğun tepkiler üzerine değişiklikler yapılacağı gerekçesiyle geri çekilmişti.

Sibsi, söz konusu tasarıyı mevcut ekonomik krizi aşmak ve yatırımı artırmak için verdiğini savunmuştu.

AA