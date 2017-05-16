Tunus'ta Olağanüstü Hal Bir Ay Daha Uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sibsi, ülke genelindeki olağanüstü hali bugünden geçerli olmak üzere bir ay daha uzattı.

Öte yandan Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Rada Bukazzi de güvenlik durumunun giderek düzeldiğini ancak, emniyet ve askeri operasyonlar sebebiyle olağanüstü halin bir süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak 16 Şubat'ta üç aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birer, ikişer veya üçer aylık dönemlerle birçok kez uzatılmıştı.

Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşırken çeşitli dönemlerde de terör saldırılarının hedefi olmuştu.