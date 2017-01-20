Tunus'ta OHAL Bir Ay Daha Uzadı

»Ana Sayfa»Tunus
20.01.2017 01:16
Tunus'ta OHAL Bir Ay Daha Uzadı
Tunus'ta olağanüstü halin 17 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus'ta olağanüstü halin bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü halin 17 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Yusuf Şahid ve Parlamento Başkanı Muhammed Nasır'la yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı tüm ülkede 17 Ocak'tan itibaren geçerli olmak kaydıyla olağanüstü halin bir ay daha devamına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kararın alınmasında "ulusal güvenlik ve sınırlardaki durumların" dikkate alındığı kaydedildi.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayına düzenlenen bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal daha sonra gelen süreçte birer, ikişer ve üçer aylık olmak üzere 9 kez daha uzatılmıştı.

Tunus 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik sıkıntıları yaşarken, çeşitli dönemlerde terörist saldırılarına maruz kalıyor.

 

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