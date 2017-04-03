Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu

Kamuoyu yoklamalarında Nahda Tunus Partisinin gücünü koruduğuna dair sonuçların ortaya çıkması üzerine Nahda'ya muhalif kesimler ortak cepheler kuruyor.

Tunus'ta 10 parti, "siyaset sahnesindeki kayıp dengenin sağlanması ve Nahda Partisinin baskınlığının azaltılması" hedefiyle "Kurtuluş ve Terakki" adı altında muhalif bir cephe kurduğunu açıkladı.

Nida Tunus Yürütme Heyeti Temsilcisi Rıza Bilhac, cephenin kuruluş toplantısındaki konuşmasında, ülkedeki siyaset sahnesinin, Nida Tunus partisindeki bölünme nedeniyle Nahda Partisinin lehine bozulmaya başladığını ve bu durumun yönetimin istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

Nahda Partisinin günümüzde diğer partiler üzerinde baskın olduğunu savunan Bilhac, "Yeni cephe, mevcut siyasette kayıp olan dengeyi tesis edecek." dedi.

Özgür Ulusal Birlik Partisi Başkanı Selim er-Riyahi ise "Kurtuluş ve Terakki Cephesi"nin, Nahda Partisinden farklı şekilde sosyal bir projenin sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

Proje Tunus Hareketi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk ise yeni cephenin, anayasal kurumlarının inşası üzerinde çalışacağını belirterek, ülkenin sosyal modelinin değişmesini isteyen kesimler karşısında siper olacağını aktardı.

Cephede, Nida Tunus Partisi kurucu heyeti, Proje Tunus Hareketi'nden 27, Özgür Ulusal Birlik'ten 11 milletvekili ile Sosyalist Parti, Demokratik Milli Çalışma Partisi, Sevabit (Değişmezler) Partisi, Geleceğin Tunus Hareketi, Tunus Gençliği Hareketi, Halk Birliği Partisi, Merkezci Demokratik Hareketi yer alıyor.

Ortak belge imzalandı

Cephede yer alan partiler, kuruluş bildirisini temsilen ortak siyasi hazırlık belgesi imzaladı.

Bildiride, cephenin kuruluşu, modern cumhuriyetçi projedeki vatandaşların güvenini ihdas etmek için zorunlu bir adım şeklinde nitelendirilerek, gelecek belediye ve yerel seçimlere birlik stratejisiyle girilmesi ve katılımın şeklini belirlemek için yasal bir komite kurulması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Cephenin, Nahda Partisi ve müttefikleriyle koalisyon kurmayacağı vurgulanan bildiride, demokratik geçişin sağlanması ve ilerici demokratik bir kutbun oluşturulması taahhüt edildi.

Son dönemde yeni parti ve siyasi ittifaklara tanık olunan Tunus'ta son olarak Troyka hükümetinin ardından göreve gelen eski Başbakan Mehdi Cuma, "Tunus Alternatifi" adlı siyasi parti kuruluşu için ilgili makamlara başvuru yaptığını açıklamıştı.

Tunus belediye seçimlerine giden süreçte benzeri yapılanmalara tanık oluyor. Şimdiden bazı basın organlarında yayınlanan kamuoyu yoklamalarında Nahda Tunus Partisinin gücünü koruduğuna dair sonuçların ortaya çıkması Nahda'ya muhalif kesimlerin benzeri ittifaklarını hızlandırıyor.

AA