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Tunus’ta İftardan Önce Sigaraya Bir Ay Hapis Cezası

Tunus’ta İftardan Önce Sigaraya Bir Ay Hapis Cezası

Tunus’ta iftardan önce sigara içen bir kişiye bir ay hapis cezası verildiği bildirildi.

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Tunus’un kuzeybatısında bulunan Bizerte şehrinde görülen bir davada gözaltına alınan bir erkeğe iftar saatinden önce sigara içtiği gerekçesiyle 1 ay hapis cezası verildi.

Verilen bu cezadan yaklaşık 2 hafta önce de dört erkek şüpheliye iftar saatinden önce kamuya açık alanda yemek yedikleri gerekçesiyle bir ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Euro News

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