Tunus’ta İftardan Önce Sigaraya Bir Ay Hapis Cezası

Tunus’un kuzeybatısında bulunan Bizerte şehrinde görülen bir davada gözaltına alınan bir erkeğe iftar saatinden önce sigara içtiği gerekçesiyle 1 ay hapis cezası verildi.

Verilen bu cezadan yaklaşık 2 hafta önce de dört erkek şüpheliye iftar saatinden önce kamuya açık alanda yemek yedikleri gerekçesiyle bir ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Euro News