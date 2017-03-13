Tunus'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı

Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda bir polis öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Tunus'un güneyindeki Kibilli vilayetinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü, 2 saldırganın da ölü ele geçirildiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kibilli vilayetine bağlı Cenura bölgesinde devriye gezen polis aracına bir grup silahlı kişi saldırı düzenledi. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis hayatını kaybederken, 2 saldırganın ölü, birinin yaralı ele geçirildiği diğerinin ise kaçtığı belirtildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Tunus'ta son olarak bir yıl önce Libya sınırına yakın Bingirdan vilayetinde güvenlik güçleri hedef alınmıştı. Çatışmaların uzun süredir yalnızca kırsalda gerçekleştiği ülkede, ilk kez şehir içinde böyle bir olayın yaşanması ise dikkati çekti.