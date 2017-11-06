Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti Hükümetten Çekildi

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, kabinedeki tek temsilcisi Parlamento İşleri Bakanı İyad Dahmani'nin partiden istifasını kabul ettiğini ve Yusuf Şahid Başbakanlığındaki ulusal uzlaşı hükümetinden çekildiğini açıkladı.

Başkentteki parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Parti Genel Sekreteri İsam Şabi, parti merkez komitesinin Dahmani'nin istifasını kabul ederek hükümetten çekildiğini söyledi.

Başta "İdari Barış Yasası" konusu olmak üzere, koalisyonun lideri pozisyonundaki Nida Tunus Partisi ile birçok konuda ihtilaf yaşadıklarını dile getiren Şabi, hükümette kalmak için "Nida Partisi'ndeki diktatörlere boyun eğen Dahmani adına da üzgün olduğunu" dile getirdi.

Nida Tunus ve Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin karşılıklı sert açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi Parti'nin meclisteki tek temsilcisi İyad Dahmani dün partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin lideri Başbakan Yusuf Şahid, 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi eylül ayında açıklamış, Cumhuriyetçi Parti'ye de koalisyonda bir bakanlık verilmişti.

Tunus meclisi, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali döneminde görev alan ve "kamu malını zarara uğratma ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden uzaklaştırılan yaklaşık bin 500 kişinin görevlerine iadesini öngören idari barış yasasını eylül ayında onaylamıştı.

Kamuoyunda, "idari barış" olarak bilinen yasanın, rüşvet ve kamu malını zimmetine geçirme suçlarından yargılanan şüphelileri kapsamadığı aktarılmıştı.